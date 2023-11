De heerschappij van Max Verstappen in cijfers: nu al een van de grootsten

Op zijn 26e domineert Max Verstappen de Formule 1. Samen met zijn team Red Bull heeft hij de jarenlange hegemonie van Lewis Hamilton en Mercedes doorbroken en rijdt hij zichzelf in de geschiedenisboeken. De Nederlander trok in Abu Dhabi een streep onder zijn uitzonderlijke jaar met opnieuw, jawel, een record. Een overzicht.

Max Verstappen sloot gisteren het boerenjaar 2023 af zoals het begonnen was: met een autoritaire overwinning.

De 3-voudige wereldkampioen beleeft hoogdagen in zijn Red Bull en veroordeelt de tegenstand tot achtervolgen. Enkel ploegmaat Sergio Perez (2x) en Ferrari-man Carlos Sainz (1) waren de gelukkigen die hem dit seizoen van de overwinning konden houden.

De Nederlander bereikte met zijn 4e overwinning op een rij in Abu Dhabi een persoonlijke mijlpaal. Het circuit waar hij in 2021 na een razendspannend duel met Lewis Hamilton zijn 1e wereldtitel greep, ligt hem als gegoten. Zijn zege in Abu Dhabi is de 54e overwinning in zijn nog jonge carrière. Hiermee neemt hij Sebastian Vettel te grazen en moet hij enkel nog Michael Schumacher (91 zeges) en ene Lewis Hamilton (103 zeges) voor zich dulden.



(lees voort onder tweet)

Records, records en records

Verstappen eindigde dit seizoen maar liefst 19 keer op het hoogste schavotje (op 22 races), dat is een slaagpercentage van 86,36%. Hiermee verbetert hij zijn eigen record... De Nederlander veroverde vorig seizoen al het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher (13 overwinningen in seizoen) door 15 keer de champagne te ontkurken. Dit jaar doet hij dus nóg beter. Aan consistentie geen gebrek bij Verstappen. De Nederlander slaagde er dit seizoen in om 10 opeenvolgende overwinningen binnen te halen. Hiermee verwees hij Vettels 10-jarige record van 9 opeenvolgende overwinningen naar de prullenmand.

575 punten, met dat indrukwekkend puntenaantal is hij de eerste F1-coureur die de magische grens van 500 punten doorbreekt. Dat is meer dan de nummer 2 in het constructeurskampioenschap: Mercedes (409 punten). Verstappen is een team op zichzelf. De kampioen breekt hiermee opnieuw zijn eigen record (454 in 2022)... Lewis Hamilton volgt op een derde plaats met 413 punten in 2019. Kanttekening: met meer races, de introductie van de sprintraces en een andere puntentoekenning (tot 2010 was een overwinning slechts 10 punten waard, nu 25) vallen er ook meer punten te rapen.



(lees voort onder video)

En nog meer records

De rest van het deelnemersveld staat niet op de foto. Vicewereldkampioen en ploegmaat Sergio Perez gaf dit seizoen maar liefst 290 punten toe op zijn ploegmaat. Die haalde meer dan het dubbele van het puntenaantal van de Mexicaan (285). De op één na grootste kloof tussen de nummer 1 en 2 dateert van het wonderjaar van Vettel in 2013, toen volgde Fernando Alonso op 155 punten van de Duitser.

De meeste F1-podia in een seizoen: er ging haast geen podiumceremonie voorbij zonder de wereldkampioen. De Nederlander loodste zijn Red Bull maar liefst 21 keer naar het podium. Slechts één keer moest hij zich tevredenstellen met een plaats naast de top drie, in Singapore werd hij 5e. De wereldkampioen rijdt het best met niemand in zijn buurt: Verstappen reed dit seizoen namelijk een indrukwekkende 1.003 ronden aan de leiding. Hij verbeterde het record van Vettel (739 ronden) al begin vorige maand in Qatar en is nu ook de eerste coureur in de geschiedenis die meer dan 1.000 ronden aan de leiding reed in een seizoen. Hiermee laat hij percentagewijs ook ex-coureur Jim Clark achter zich. De Brit reed in het seizoen 1963 71,47% van de ronden aan de leiding in de 10 GP's van toen. Verstappen kon je dit seizoen 75,70% van de ronden op kop terugvinden. Om het belangrijkste record van aantal wereldtitels (7) te breken heeft de kampioen wel nog minstens 5 seizoenen nodig.



(lees voort onder foto)

Een gelukkige Max Verstappen op het podium in Abu Dhabi.