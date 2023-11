Soevereine Max Verstappen sluit seizoen af met 19e GP-zege in Abu Dhabi

“Wat is dit een ongelofelijk jaar geweest”, zocht ook Max Verstappen na zijn 19e zege naar de gepaste woorden. “Het was toch een beetje emotioneel. Het wordt bijzonder moeilijk om nog eens zo’n seizoen te draaien, dat beseffen we. We doen er alleszins alles aan om weer een prima wagen te hebben in 2024.”

In de schaduw van Verstappen mocht ook Mercedes juichen met een 2e plaats in het constructeurskampioenschap. “Dat betekent heel veel”, toonde George Russell zich tevreden. “Achter de schermen hebben zoveel mensen keihard gewerkt om dit te bereiken in een uitdagend seizoen. Ik heb een paar keer niet kunnen presteren en daarom ben ik blij dat ik mijn steentje vandaag heb kunnen bijdragen.”

Ferrari beet in het zand en eindigt 3e. “Bijzonder jammer. Dat was het enige wat vandaag van belang was. We zijn er niet in geslaagd, maar ik wil het team toch bedanken voor hun geweldige inspanningen", besloot Charles Leclerc.