Opnieuw optimisme bij Club-coach Deila: "Intensiteit op training was nog nooit zo goed"

Club Brugge staat voor belangrijke laatste weken van 2023. Het moet dringend punten sprokkelen om de voeling met de top niet te verliezen. De pauze door de interlands deed deugd. "We moeten spelen zoals we trainen", zegt Ronny Deila.

Met goeie moed na een deugddoende interlandbreak blikte Ronny Deila vooruit op de verplaatsing naar Leuven van zondag. "We kwamen uit een zware periode op mentaal en fysiek vlak, maar iedereen ziet er nu weer gemotiveerd en vol energie uit", zei de trainer van Club Brugge op zijn perspraatje. Die goeie moed was er ook na de vorige internationale break. Toen wou Club een 3 op 12 in de competitie doorspoelen in Kortrijk, maar liep het een blauwtje. "Ik heb nu een beter gevoel dan na de vorige break", bleef Deila positief. "Ik had nu meer spelers op training en we hebben specifiek kunnen werken op wat er beter moest. De intensiteit op training was nog nooit zo goed, maar de antwoorden liggen op het veld. We moeten spelen zoals we trainen."

Het begint met goed verdedigen, want dat geeft je kansen op aanvallend vlak. Je moet hoger op het veld de bal veroveren. Ronny Deila

Een zege in Leuven zou welgekomen zijn, de laatste uitzege van Club Brugge dateert al van 13 augustus in Eupen. "Op verplaatsing hebben we wat problemen, maar dat ligt vaak aan de ingesteldheid met hoe we die duels aanpakken." Club was offensief vaak onmondig de afgelopen weken, maar Deila heeft de problemen aangepakt. "We hebben getraind op het verleggen van het spel, op een overtal creëren, de juiste infiltraties maken en meer vooruit spelen." "Maar het begint met goed verdedigen, want dat geeft je kansen op aanvallend vlak. Als we telkens met een bal van Simon (Mignolet) het spel op gang moeten brengen, dan gaan we niet veel punten pakken. Je moet hoger op het veld de bal veroveren."

Ferran (Jutgla) is enkele maanden geblesseerd geweest. Maar nu zie ik weer de beste versie van Ferran en dan is hij belangrijk voor ons. Ronny Deila

Daarmee probeerde Deila zijn spitsen wat uit de wind te zetten, want Igor Thiago en Ferran Jutglà vinden moeilijk de weg naar doel. "De training van vandaag draaide enkel om goals maken en er zijn veel doelpunten gevallen. Hopelijk helpt dat." Deila sprong alvast in de bres voor zijn Spaanse spits, die tegen Lugano een penalty miste en tegen Cercle Brugge enkele kansen liet liggen. "Hij was heel bedrijvig en dwong veel kansen af." "Hij weet hoe hij moet afwerken, dat heeft hij vorig seizoen bewezen met meer dan 15 goals. Je mag niet vergeten dat hij enkele maanden geblesseerd is geweest. Het duurt dan altijd even om weer op niveau te komen. Maar nu zie ik weer de beste versie van Ferran en dan is hij een heel belangrijke speler voor ons."