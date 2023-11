EK baanwielrennen in 2025 en 2028 op gloednieuwe piste van Zolder

Een maand na de officiële opening komt het wielercomplex naast het circuit van Zolder met mooi nieuws: de komende jaren zal het 4 keer een EK organiseren.

In 2025 en 2028 bikkelen de eliterenners er om Europees goud. Tussendoor (in 2026 en 2027) is het aan de junioren en de beloften.

En in 2027 vindt er naast de piste nog een Europees kampioenschap plaats in Zolder: het EK BMX.

Oud-renner Marc Wauters, Cycling Manager van het Circuit Zolder, hoopt in de latere toekomst ook de wereldkampioenschappen baanwielrennen naar zich toe te trekken. Een stap in die richting is het WK op de baan voor junioren, dat voor 2026 aan Zolder werd toegewezen.