De vergeten flirt van Jeremy Doku met Liverpool: hoe Anderlecht dankzij "mirakel" zijn carrièrepad veranderde

Bij Liverpool zal een oude gesprekspartner eens vloeken. Jeremy Doku is een sensatie bij Manchester City, maar had evengoed onder de vleugels van Jürgen Klopp naam kunnen maken in de Premier League. Een terugblik op hét kruispunt in de carrière van de Rode Duivel - met een opvallende sleutelrol voor Romelu Lukaku.

Aan zijn talent heeft nooit iemand getwijfeld.



Jeremy Doku had nog geen haar onder de oksels toen hij al in de notitieboekjes van internationale topscouts prijkte. Met bosjes arriveerden ze in Neerpede om de pijlsnelle dribbelaar eens live aan het werk te zien. Na afloop moest papa David steevast het ene na het andere aanbod afwimpelen. Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool ... Allemaal trokken ze om ter felst aan Doku's mouw. Bij Anderlecht weten ze dan al dat er een zware klus wacht om hun geliefde goudhaantje in Brussel te houden.

Machtsvacuüm door Coucke

Te meer omdat de omstandigheden en timing ongelukkig zijn. Het is eind 2017 wanneer Marc Coucke iedereen verrast met de overname van Anderlecht. Omdat de kleurrijke Oost-Vlaming dan nog een 'opzegperiode' moet doen als voorzitter van KV Oostende ontstaat er een machtsvacuüm in het Astridpark.

Ex-voorzitter Roger Vanden Stock wíl geen beslissingen meer nemen, de toekomstige president mág het niet. Een periode van besluiteloosheid over enkele lopende dossiers breekt aan. Onder meer een profcontract voor Jeremy Doku - op dat moment bijna 16 - ligt hoog op de stapel te wachten op een doorbraak. "Voor mij was dat een verschrikkelijke periode", blikt toenmalig manager Herman Van Holsbeeck nu terug. "Met wie moest ik praten? Met Coucke was er geen contact en Vanden Stock stond niet meer aan de macht. Alleen hadden we nog maar 6 maanden om Jeremy aan ons te binden, anders kon hij helemaal gratis vertrekken. En door de interesse van heel wat topclubs waren wij genoodzaakt om de familie een serieus voorstel te doen."

Jeremy wilde het liefste bij zijn vriendjes blijven, maar voor entourages is ook het financiële belangrijk. Herman Van Holsbeeck

Het risico om volledig met lege handen achter te blijven, speelt ook in het achterhoofd bij Van Holsbeeck. Op het einde van de wintermercato zoekt de manager - na het afspringen van een terugkeer van Aleksandar Mitrovic - nog naar een aanvallende versterking.

Paars-wit komt dan uit bij Lazar Markovic, een overbodige Servische winger bij Liverpool. Om de Engelse topclub over de streep te trekken, wordt ook Doku in de deal betrokken. Zij krijgen toestemming om met het Belgische toptalent te onderhandelen. Van Holsbeeck: "Jeremy wilde het liefste bij zijn vriendjes blijven, maar voor entourages is ook het financiële aspect belangrijk. Simpel: Anderlecht moest geld bovenhalen, want voor mooie ogen blijven spelers niet."

De komst van Lazar Markovic bleek achteraf geen succes.

Met Chelsea naar Liverpool

Liverpool dus.



Door de clausule in de Markovic-deal heeft de topclub plots een streepje voor op de rest in de strijd om Doku voor zich te winnen. Een kans die het allerminst onbenut wil laten. Begin 2018 wordt de Antwerpenaar met zijn hele familie uitgenodigd in Engeland om te luisteren naar de (toekomst)plannen van Liverpool. Er zou een ongezien charmeoffensief volgen. Eerst is er een uitgebreide rondleiding in het mythische Anfield, nadien zet het gezelschap koers naar het hypermoderne trainingscomplex Melwood. "We kregen daar een geweldige ontvangst", blikt papa David vijf jaar later terug. "Simon Mignolet, Sadio Mané en Georginio Wijnaldum deden een praatje met Jeremy, Mo Salah overhandigde mijn zoon zelfs een shirtje."

Liverpool panikeerde wel toen we onderling de hele tijd over Chelsea spraken, maar dat is de naam van onze jongste dochter. David Doku

Clubicoon Steven Gerrard - dan trainer van de U19 - schetst Doku zelfs al wat tactische plannen, hoofdcoach Jürgen Klopp verzekert dat hij "een potentiële opvolger van Mané kan worden".

David lacht: "Liverpool panikeerde wel toen we onderling de hele tijd over Chelsea spraken. Ze dachten dat het over hun concurrent ging, maar dat was gewoon de naam van onze jongste dochter." Het plaatje lijkt helemaal compleet wanneer de Doku's ook een huis en de toekomstige school van hun kinderen bezoeken. Met een lucratief contractvoorstel op zak keren ze terug naar België.

De video van Romelu

Sleutelfiguren op Neerpede vrezen dan dat er "een klein mirakel" nodig zal zijn om Doku bij paars-wit te zien doorbreken. Vader Doku, die lange dagen als arbeider werkt, deelt ook eerlijk zijn besef dat een contract zoals bij Liverpool het leven van zijn hele familie voorgoed kan veranderen. Toch geven ze zich bij Anderlecht niet gewonnen. Onder impuls van Coucke, die snel het belang van het dossier-Doku inziet, wordt er werk gemaakt van een tegenvoorstel. Financieel is dat niet in de grootorde van Liverpool, maar het getuigt wel van veel geloof én bevat een duidelijk visie. Van Holsbeeck: "Coucke heeft meteen ingezien dat Doku één van de spelers was waar we een inspanning voor moesten doen - dat is een goeie beslissing geweest." Ook opleidingshoofd Jean Kindermans lag wakker van de gedachte dat een onafgewerkt kroonjuweel zou vertrekken. Wanneer Romelu Lukaku zijn oude mentor toen een bezoekje bracht, gooide Kindermans zijn bezorgdheid op tafel. "Ik vertelde Romelu hoe moeilijk het was geworden om jonge spelers te overtuigen om bij Anderlecht te blijven", aldus Kindermans in een interview met Humo.

"Romelu maakte zich net niet boos: 'Hoe is dat toch mogelijk?' Hij vond dat Doku eerst bij Anderlecht moest doorbreken en dan pas vertrekken. 'Geef me het nummer van zijn vader, ik bel hem!'"

Kindermans had evenwel een beter idee. Hij stelde voor om Lukaku een videoboodschap te laten inspreken. In het filmpje van een goeie anderhalve minuut pepert de recordschutter zijn 'opvolger' in dat een verlengd verblijf bij Anderlecht de beste keuze voor zijn carrière is. "Ik ben dus niet de enige die er zo over denkt", knipoogt Kindermans in het berichtje naar Doku senior.

"Eerlijk: die video heeft toch een verschil gemaakt", getuigt zijn vader.

Niet veel later beslist Doku om alsnog zijn eerste profcontract bij Anderlecht te tekenen - de optie die diep in zijn hart altijd de voorkeur kreeg. Papa David: "Uiteindelijk was het voor Jeremy een makkelijke beslissing. Hij vond het belangrijk om eerst een diploma te halen en wilde zijn eerste voetbalstappen in België zetten. 'Als ik goed speel, zullen de Engelse topclubs later wel terugkeren', grijnsde hij."

Bij Anderlecht is de euforie om de gewonnen strijd om de handtekening van Doku enorm. Op 4 mei trommelt Coucke de nationale sportmedia op voor een persconferentie "met belangrijk nieuws". Terwijl iedereen grondige structurele wijzigingen verwacht, verrast de voorzitter met de melding dat 11 toptalenten van de U17 een eerste profcontract hadden getekend.



Onder hen ... Jeremy Doku.