BEKIJK - Noa Lang breekt in tranen uit in openhartig interview: "Ik ben bij momenten depressief geweest"

"Het is mentaal een lastige periode geweest voor mij", vertelt een openhartige Lang in een uitgebreid interview bij PSV TV.

De voormalige aanvaller van Club Brugge begon als een komeet aan zijn seizoen in de Eredivisie. Met vier doelpunten, een assist en veel flitsen voetbalde hij zich meteen in de Nederlandse supportersharten. Maar een hamstringblessure hield hem de voorbije maand aan de zijlijn.

"Dit zie je niet snel, hé. Kunnen we even wachten met het interview?", klinkt het terwijl hij de emoties probeert te verbijten.

Zo moet Lang de tranen uit zijn ogen wrijven als de interviewster hem vraagt over zijn mama, die doorheen zijn woelige carrière steeds zijn steun en toeverlaat geweest is.

Lang lijkt zichzelf alvast te herkennen in zijn mini-versie: "Ik zie nu al dat hij een beetje zot en stout is. Dat vind ik wel mooi. Hij is echt van mij", glundert hij.

Niveau in België

Ook zijn intermezzo bij Club Brugge kwam nog aan bod in de babbel.

Toen het Nederlandse tienertalent vier seizoenen geleden naar België trok, werd hij in eigen land door velen weggelachen. "Zelfs toen ik aan de lopende band begon te scoren, probeerden mensen dat te minimaliseren door te zeggen dat het niveau in België laag was."

Maar nu Lang het ook in de Eredivisie toont, bijt hij van zich af. "Ik heb nieuws voor iedereen: in België is het veel lastiger om te voetballen dan in Nederland. Hier is iedereen maar wat aan het aanvallen."

"Toen PSV deze zomer kwam aankloppen, wist ik het meteen: goed, nu kan ik het ook in Nederland bewijzen", haalde hij toch zijn gelijk.