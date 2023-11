Peter Sagan wordt herenigd met broer Juraj in Slovaaks team: "Om 2 wegkoersen voor en na de Spelen te rijden"

2024 staat voor Peter Sagan volledig in het teken van kwalificatie voor de olympische MTB-race. Maar de drievoudige wereldkampioen zal ook nog enkele koersen meepikken op de weg. Sagan zal dat doen in de kleuren van het Slovaakse team RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol, waar zijn broer Juraj ploegleider is.