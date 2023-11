Yves Vanderhaeghe over Saudisch trainerschap: "Nuggets en friet op de bus en nog paar maanden loon tegoed"

Na 4,5 maand is Yves Vanderhaeghe (53) weer in ons land. De trainer werd vorige week ontslagen bij tweedeklasser Al-Faisaly. In een uitgebreid gesprek vertelt hij over zijn belevenissen in Saudi-Arabië. "Er zijn vooroordelen, maar daar hebben we weinig van gemerkt."

Niet zozeer het temperatuurverschil, wel de Belgische regen is een factor waar Yves Vanderhaeghe de voorbije dagen toch weer even aan moest wennen. "We hebben 4,5 maand bijna elke dag zonnig weer gehad, maar de laatste dagen was het toch aan het regenen. Dat was wel even schrikken", lacht de T1, vorige week ontslagen bij Al-Faisaly. "Het was een enorme ervaring waar ik positief op terugkijk. Er zijn vooroordelen, maar daar hebben we weinig van gemerkt." "Voetbaltechnisch kan de Saudische competitie nog veel vooruitgang boeken. Ze lokken veel buitenlandse trainers naar ginds, maar ze hervallen in hun traditionele waarden en passen niet te veel aan." "Dat stoorde me wel een beetje, maar zij beslissen. Als je verloren had, dan moest je sowieso alles uitleggen in een meeting met de voorzitter. Als je gewonnen had, hoefde je niets uit te leggen."

De voorzitter zei: "I feel so sorry." Het was zijn beslissing niet, blijkbaar die van de mensen boven hem. Yves Vanderhaeghe

Vanderhaeghe noemt de instelling "een beetje kortzichtig" en beschouwt "communicatie" als het grootste struikelblok. "Slechts 2 mensen die werken op het secretariaat praten Engels. Het bestuur hing af van een vertaler." "Tactisch gaan ze ook uit van een 4-3-3 en als je je aanpast aan de sterkte van een tegenstander, dan vragen ze of je dat wel kunt trainen in één week." "Defensief had ik een goeie kern, voorin misten we kansen. Daardoor kwamen we misschien 3 puntjes tekort en viel de beslissing van het ontslag." "Of dat denk ik, want de ware reden ken ik niet. De voorzitter zei: "I feel so sorry."" "Het was zijn beslissing niet, blijkbaar die van de mensen boven hem. Vorig jaar hebben ze ook 3 trainers versleten. Ik wist dus wel wat me te wachten stond;"

"Nog maar 2 maanden loon gehad"

Leeft het voetbal in Saudi-Arabië? Yves Vanderhaeghe twijfelt niet: "Enorm! Er zijn veel cafés - waar je enkel koffie en thee drinkt, geen alcohol - met tv-schermen. Tijdens onze trainingen kwam het bestuur bijna dagelijks kijken." "Al was er voor onze matchen niet zoveel publieke belangstelling. Blijkbaar werden ook mensen gesponsord om sfeer te creëren." "Ik denk dat we een 500-tal fans hadden, maar bij een match van Al-Nassr (de club van Cristiano Ronaldo) waren er 18.000 toeschouwers." "Het leven was er heel goed", gaat Vanderhaeghe voort. "Hier word je soms geleefd, daar had je niet veel anders te doen en kon je tot rust komen, genieten van de zon en je matchen voorbereiden." "Wij (Vanderhaeghe en zijn assistenten) zaten in een wijk vlak bij onze oefenvelden. Mijn assistenten en ik hadden elk een huis. Ik was meestal de kok, zij waren de afwassers." "Onze verstandhouding was optimaal en we hadden het er nog even kunnen uitzingen, maar de cultuur is anders." "In de zomer is het te warm en overdag komen ze niet veel buiten. De Arabieren leven vooral 's nachts en blijven wakker tot 3 à 4 uur."

Mijn vriendin en dochter zijn er geweest en zij hebben niet gemerkt dat vrouwen onderdrukt zouden worden. Yves Vanderhaeghe

Saudi-Arabië heeft natuurlijk een kwalijke reputatie over mensenrechten en de positie van de vrouw. "Waar wij leefden, waren bijna alle vrouwen gesluierd, maar dat zou een keuze van de familie zijn." "Ze waren heel vriendelijk, maar iedereen heeft zijn taalbeperkingen. Met Google Translate probeerden we iets duidelijk te maken." "Mijn vriendin en dochter zijn er geweest en zij hebben niet gemerkt dat vrouwen onderdrukt zouden worden." Maar er is toch een negatief verhaal: "We hebben lang moeten wachten op ons loon en we zullen nog altijd moeten wachten op onze centen. We hebben 2 maanden loon gehad en op de rest wachten we nog."

"Ronaldo verandert het voedingspatroon van zijn club"

Met de komst van onder meer Cristiano Ronaldo is er wel een golfbeweging ontstaan. "Hij heeft een positieve invloed", weet Vanderhaeghe. "Bij de jeugdreeksen mochten er geen buitenlanders spelen, maar zijn zoontje speelt er nu en daardoor is de wet aangepast." "Hij verandert ook het voedingspatroon van zijn club. Die cultuur hebben ze niet." "Als wij na een match nog 3 uur met de bus moesten reizen, dan waren er gegarandeerd nuggets met friet en ketchup als recuperatiemaaltijd." "Door de inbreng van de Europeanen zullen ze hier en daar iets opsteken. Ze zullen ook blijven investeren in het voetbal, want het ministerie van Sport betaalt alles."

Het WK in de zomer? Overdag is het 50 graden. Dan kun je niet voetballen. Yves Vanderhaeghe