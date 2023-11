Dit had je misschien nog niet gezien: zware crash Norris, zingende "Elvis" Verstappen en struikelende steward

De Grote Prijs Formule 1 in Las Vegas leverde sportief spektakel op met een spannende ontknoping . Er was ook een spectaculaire crash van Lando Norris, een struikelende steward en een zingende Max Verstappen.

Zware crash voor Lando Norris

Het weekend in Las Vegas is er een geworden om snel te vergeten voor Lando Norris. De McLaren-rijder moest in de achterste regionen vertrekken na mindere kwalificaties en in de derde ronde verdween hij uit de race na een zware crash. Na de wedstrijd liet hij weten dat alles oké was.

Struikelende steward door kapotgereden paaltje van Hamilton

Lewis Hamilton had pech in Las Vegas. Na een duel met Oscar Piastri kreeg hij een leeglopende band. Omdat de auto minder goed te besturen was, sneed hij een bocht af en reed het paaltje in die bocht kapot. Enkele ronden later struikelde een steward net daar.

Max Verstappen of Elvis Presley?

Max Verstappen is een koele minnaar van de show rond de GP van Las Vegas, maar na zijn overwinning kon er toch wat show vanaf. De Nederlander, racend in een overall met een knipoog naar Elvis Presley, liet zich inspireren door "The King": "Viva, Las Vegas".

Hulpeloze Sergio Perez is even de kluts kwijt