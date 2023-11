Joris Nieuwenhuis boekt zijn grootste zege in Merksplas: "Dit geeft vertrouwen voor de toekomst"

Een verrassende tweede plek in Niel was er vorige week al, maar vandaag is het ook echt prijs. De ploeg van Sven Nys heeft na Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Thibau Nys al een vierde renner die kan winnen dit seizoen.

"Het is mijn eerste tv-cross die ik win als prof", vertelt Nieuwenhuis na aankomst. "Dat is enorm speciaal. In de laatste twee ronden begon ik te beseffen dat het binnen was en kon ik zelfs wat milderen, met het oog op de cross morgen in Troyes."

Nieuwenhuis, 27, stond te boek als een groot talent in het veldrijden. Zo werd hij in 2017 wereldkampioen bij de -23.

Grote resultaten bleven nadien uit, en hij koos naas het veld ook voor de weg. Zo reed hij onder meer de Tour en de Vuelta als knecht.

In oktober van vorig jaar besloot hij om zich toch weer helemaal te focussen op het veld. Hij werd aan boord gehaald door Sven Nys in zijn ploeg Baloise - Trek Lions.

"Deze overwinning geeft me echt wel het vertrouwen voor de toekomst. Ik weet nu dat ik juist bezig ben met mijn trainingen en alles wat er bij komt kijken."