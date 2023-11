3 op 3 in de Superprestige: Eli Iserbyt doet verrassende Joris Nieuwenhuis de baard af in Niel

Niet Thibau Nys of Lars van der Haar, maar wel Joris Nieuwenhuis was de verrassende Baloise Trek Lion die kwam bovendrijven in de modderpoel van Niel.

Nys was nochtans goed uit de startblokken geschoten, maar maakte een inschattingsfout bij de eerste technische strook door op zijn fiets te blijven. Een fout die Nys heel duur kwam te staan.

Ook zijn goed gestarte ploegmakker Van der Haar zag al snel zijn zegedroom uit elkaar spatten na een smak in de blubber. Even later schoot zijn schouder uit de kom. Van der Haar bleef ijzig kalm en loste het euvel eigenhandig op.

Nieuwenhuis bleef wel foutloos en nam de handschoen op tegen topfavoriet Iserbyt.