Schreef Kevin De Bruyne mee aan een song van Drake? "Hij had een assist nodig"

Op een bonusnummer van het nieuwste album van Drake staat K. De Bruyne vermeld als een van de schrijvers.



Werkte Kevin De Bruyne hieraan mee? Het internet draaide even op volle toeren. Het leek absurd, maar in het verleden poseerden de middenvelder van Manchester City en de rapper wel al eens voor een foto. Werd daar het zaadje geplant?



"Drake had een assist nodig", lijkt De Bruyne op zijn sociale media in eerste instantie de geruchten te bevestigen.



Maar in een volgende post prikt hij de ballon helemaal kapot. "Alle gekheid op een stokje: ik ben het niet. Al ben ik wel een grote fan."