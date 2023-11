Yari Verschaeren viert rentree met Anderlecht in oefenmatch tegen Zulte Waregem

Yari Verschaeren was voor de gelegenheid zelfs aanvoerder van Anderlecht tegen Zulte Waregem, de leider in de Challenger Pro League.

Anderlecht trad in het oefenduel, achter gesloten deuren, aan zonder heel wat sterkhouders. Paars-wit won aan de Gaverbeek uiteindelijk met het kleinste verschil (0-1) na een doelpunt in de eerste periode van Benito Raman.

Verschaeren debuteerde in het seizoen 2018/19 in de hoofdmacht van Anderlecht en maakte sindsdien minuten in 154 officiële wedstrijden voor paars-wit, waarin hij in totaal 23 keer scoorde.

Vorig seizoen sloeg midden maart het noodlot toe op het veld van OH Leuven. Hij kwam al na acht minuten slecht neer aan Den Dreef, liep daarbij een letsel aan de voorste kruisband op en moest maanden revalideren.

Anderlecht toonde wel zijn vertrouwen in de Oost-Vlaming en brak in september zijn contract open tot 2026.