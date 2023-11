Al 235 dagen aan de kant met kruisbandblessure: welke plek heeft Yari Verschaeren in dit Anderlecht?

De laatste keer dat Yari Verschaeren aan een aftrap verscheen, stond Anderlecht nog 8e en speelde Slimani in de spits. Om maar te zeggen: er is veel gebeurd bij paars-wit sinds de kruisbandblessure van de creatieve middenvelder. Waar, waarom, wanneer en hoe kan het nummer 10 terugkeren in het "nouveau Anderlecht"? Frank Boeckx schetst de situatie.

Nóg meer goed nieuws voor Anderlecht: de revalidatie van Yari Verschaeren nadert zijn einde. Het nummer 10 van paars-wit scheurde eind maart zijn voorste kruisband af in de wedstrijd tegen OH Leuven. Inmiddels 235 dagen later staat hij weer op het trainingsveld. "Het gaat goed met mij", bevestigt een duidelijk opgeluchte Verschaeren aan de telefoon. "Ik verteer de groepstrainingen goed en hoop ook zo snel mogelijk weer wedstrijden te spelen. Alles verloopt volgens plan." Wanneer Verschaeren net zijn comeback maakt, is nog niet bekend. "Het is voorlopig nog moeilijk te zeggen, maar er is een goed plan gemaakt met de medische staf. Voorlopig houden we daaraan vast."

Een fitte Verschaeren speelt in elke Belgische ploeg elke minuut. Frank Boeckx

Maar het Anderlecht waar Verschaeren opnieuw in terecht zal komen, is niet meer het Anderlecht waar hij uitviel. Van de basisploeg tegen OH Leuven blijft enkel de defensieve drietand Vertonghen-Debast-Sardella nog over. En ook de status van Anderlecht is in enkele maanden compleet veranderd: toen stond het achtste en moest het vechten voor Play-off 2, nu staat het tweede en wordt er aan de titel gedacht. De vraag moet gesteld worden: heeft Yari Verschaeren nog zijn plek in dit Anderlecht 2.0? "Natuurlijk", knikt Frank Boeckx, die bij Anderlecht jaren met Verschaeren gespeeld en gewerkt heeft, overtuigend. "Een fitte Verschaeren speelt in elke Belgische ploeg elke minuut", gaat Boeckx verder. "Het is geen toeval dat hij Rode Duivel geweest is. In het tijdperk van de gouden generatie had hij zijn plek in de kern, hé. Dan moet je niet bang zijn dat je geen plaats meer hebt bij Anderlecht."

Herkent u ze: Verschaeren en Boeckx, beiden op de onderste rij? (2019)