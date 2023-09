Yari Verschaeren verlengt tot 2026 bij Anderlecht: "Heb het gevoel dat ik hier nog niet klaar ben"

"Ik ben hier altijd graag geweest, Anderlecht is gewoon mijn club en ik heb het gevoel dat ik hier nog niet klaar ben. Ik ben ook blij met het respect en vertrouwen dat ik heb gevoeld van de directie, dat geeft me een extra boost om nog meer terug te geven aan deze club."

"Het is zeker geen ideale situatie als je een blessure oploopt en in het laatste jaar van je contract aan de kant staat", legt hij ook zelf uit in een statement. "Ik ben dan ook heel blij dat we vrij snel een akkoord hebben weten te bereiken over de toekomst."

Ook CEO Jesper Fredberg reageerde positief op zijn nieuwste "transfer".

"We zijn zeer tevreden dat Yari bij ons blijft. Hij had een grote impact op het team tot zijn ongelukkige blessure in het voorjaar. Het was belangrijk voor ons om hem ons geloof en onze steun te laten zien, dus we begonnen vrij snel over de toekomst te praten."

"Yari hoefde niet overtuigd te worden van onze ambities. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we niet kunnen wachten om hem weer op het veld te zien."