Wordt er in 2030 olympisch geschaatst in Nederland? "Met Zwitserland gesproken over Thialf"

De Winterspelen organiseren in een sneeuwarm land als Nederland is sowieso uitgesloten. Maar wat als onze Noorderburen toch eens zouden kunnen proeven van een olympisch sfeertje in eigen land? Dat idee maakt de schaatsgekke Nederlanders nu al laaiend enthousiast.

Maar hoe dan? Zwitserland wil zich kandidaat stellen als gastland van de Winterspelen in 2030, alleen hebben de Zwitsers op dit moment geen goede schaatsaccomodatie.

Uit duurzaamheidsoverwegingen en om de kosten te drukken, zou het Zwitsers olympisch comité daarom de hand reiken naar de Nederlanders. Het olympische schaatstoernooi zou dan kunnen plaatsvinden in Thialf, in Heerenveen.

Marc van den Tweel, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF (de Nederlandse tegenhanger van het BOIC, red), bevestigt bij de NOS dat er gepraat is met het Zwitsers olympisch comité.

"We staan in nauw contact en ik heb recent met de Zwitsers gesproken", klinkt het. "Zij overwegen om zich kandidaat te stellen voor 2030. En het woord Thialf is daarbij gevallen. Maar het is nog veel te vroeg en er zijn nog honderd hobbels te nemen", tempert hij het enthousiasme.

Weinig concreets dus op dit moment, maar het idee alleen al doet de Nederlanders likkebaarden. "Ik vind het fantastisch. Briljant. Echt geweldig", is voormalig schaatser Erben Wennemars dolenthousiast bij NOS.

"We kunnen nooit de echte Olympische Spelen organiseren, maar als we wel een keer een deeltje daarvan kunnen krijgen, dan is schaatsen natuurlijk dé sport die wij moeten pakken. Dat is onze sport."

De toewijzing voor de Winterspelen van 2030 én 2034 gebeurt volgend jaar in juli. Tot nog toe hebben naast Zwitserland ook Frankrijk en Zweden een voorlopig bidbook ingediend.