Pakt Petr Cech straks wéér titel in GB? Britse ijshockeykampioen geeft ex-Chelsea-doelman contract

In 2019 zette Petr Cech een punt achter zijn actieve voetbalcarrière. Bijna meteen erna begaf hij zich op glad ijs door een nieuwe carrière in het ijshockey uit te bouwen.



Dat mag geen verbazing wekken, want in zijn vaderland Tsjechië is ijshockey een van de populairste sporten.



De voorbije jaren klom Cech op op de ladder van het Britse ijshockey. In nauwelijks een paar jaar tijd is zijn reputatie al zo hoog dat hij nu wordt opgepikt door de regerende landskampioen, de Belfast Giants.



De club uit Noord-Ierland huurt Cech tijdelijk van tweedeklasser Oxford om een medisch noodgeval op te vangen.



"Petr weet hoe je op het allerhoogste niveau moet presteren", zegt Adam Keefe, de coach van de Belfast Giants. "Zijn ervaring gedurende deze huurperiode zal van goudwaarde zijn."



Cech won in het voetbal in Engeland zowat alles wat je kunt winnen: 4 landstitels, 8 bekers (5x FA Cup, 3x League Cup), 1 keer de Champions League en 1 keer de Europa League.