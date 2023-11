Dwarsbomen Afrika Cup en Asian Cup straks AA Gent? "Als al die spelers vertrekken, is kans op titel weg"

Heel wat Gentse spelers komen in aanmerking voor een selectie voor de Afrika Cup (13/01 - 11/02) of de Asian Cup (12/01 - 10/02). In het slechtste geval spelen de Buffalo's liefst 8 spelers kwijt in januari en februari.

Gift Orban (Nigeria)

Jordan Torunarigha (Nigeria)

Ismaël Kandouss (Marokko)

Tarik Tissoudali (Marokko)





Nurio Fortuna (Angola)

Noah Fadiga (Senegal)

Hyunseok Hong (Zuid-Korea)

Tsuyoshi Watanabe (Japan)