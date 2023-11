Fanboy Brecht Dejaegere: ""Frankrijk was mierda", zoiets zei Messi"

Brecht Dejaegere was deze week te gast bij Extra Time. Zijn seizoen bij Charlotte FC zit erop.

Een seizoen waarin hij meer dan een keer Lionel Messi tegen het lijf liep. De Argentijnse superster verdedigt in de Major League Soccer de roze kleuren van Inter Miami.

"Heel even heb ik met Messi kunnen babbelen", glundert Dejaegere. "Het spel lag stil en ik zei hem dat hij zich blijkbaar beter voelde dan in Frankrijk."

"Niet dat hij me herkende, maar hij vroeg wel of ik ook in Frankrijk gespeeld had. "In Toulouse", antwoordde ik."

"Messi moest lachen", gaat Dejaegere voort. ""Frankrijk was mierda, slecht." Zoiets zei hij."

"Dat zijn herinneringen voor het leven", besluit Dejaegere, die al een foto van hem en Messi uit de Franse competitie heeft laten vereeuwigen.

"Nu heb ik een betere!"