Luidruchtige Toulouse-fans verstoren persconferentie van geïrriteerde Klopp: "Wie zijn idee was dit?"

Op zijn gezicht stond af te lezen dat hij er liever niet was. Jürgen Klopp irriteerde zich mateloos op de persconferentie na de nederlaag in Toulouse. Daar werd de late gelijkmaker van Liverpool afgekeurd voor handspel van Mac Allister. Wanneer de thuisaanhang dat luid vierde, was dat hoorbaar tot in de perszaal. "Wow ...", zuchtte de trainer.