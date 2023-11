Haar Fed Cup-debuut was haar "dieptepunt", 20 jaar later is Flipkens assistent-coach: "Tof om te doen"

20 jaar geleden liet Kirsten Flipkens zich een eerste keer zien aan de tenniswereld. Het 17-jarige talent - dan nog het nummer 375 van de wereld - maakte haar Fed Cup-debuut tegen de Amerikaanse Meghann Shaughnessy, het nummer 17.

Een gok van Fed Cup-kapitein Ivo Van Aken die bijna goed uitdraaide. In de tiebreak van de tweede set raakte Flipkens aan een matchpunt, maar ze kon het niet verzilveren. Uiteindelijk moest ze na ruim drie uur het hoofd buigen.

"Ik was zo ontgoocheld in mezelf", herinnert Flipkens zich nog. "Ik heb geschreeuwd, zoals ik nog nooit had geschreeuwd. Het voelde alsof ik de ploeg in de steek had gelaten. Dat was het einde van de wereld voor mij. Het was mijn dieptepunt in de Fed Cup."

Zoveel betekende het voor Flipkens om haar land te vertegenwoordigen. "Ik heb het altijd graag gedaan en ik keek er altijd enorm naar uit. 33 Fed Cup-ontmoetingen, dat kan tellen."