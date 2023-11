Genk-aanvoerder Bryan Heynen keert met blauw oog terug uit Hongarije

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Bryan Heynen viel gisteren na een halfuur uit in de Conference League. Na een botsing met een tegenstander wist hij even niet waar hij was.

En dag later gaat het weer beter met Heynen. "Alles goed met mij, Genkies", laat hij de fans weten via de Instagram.

De middenvelder voelt zich zelfs al klaar voor de volgende strijd. Staat hij zondag weer op het veld in de competitie tegen OHL?