Camara weert zich, maar weet met Portland weer wat verliezen is

Vrijdag had Portland Memphis nog nipt met 115-113 na overtime geklopt in de nieuwe NBA Cup. Afgelopen nacht zette Portland een 55-63-achterstand bij de rust om in een voorsprong van 9 punten in het begin van het 4e quarter (91-82), maar de Blazers kregen een tik door het uitvallen van Robert Williams III.



De Grizzlies gooiden er een 0-9-run tegenaan, maakten 100-100 gelijk en liepen daarna weg. Opvallend: in de laatste 8 minuten maakte Portland geen enkele field goal meer.



Camara was weer meer dan nuttig. Hij kreeg de meeste minuten van alle invallers, 24'29", wierp 2 driepunters en 1 tweepunter binnen en pakte 3 offensieve en 3 defensieve rebounds.



Coach Chauncey Billups begreep dat zijn jonge team nog steeds in opbouw is na het vertrek van vedette Damian Lillard. "Dat gebeurt met vallen en opstaan, mijn jongens zijn nog aan het leren."



Over Camara had hij weer lof: "4 of 5 van hun gasten (van Memphis, red) waren pissed op Camara. Dat vond ik geweldig."



Voor Memphis was het de eerste zege in 7 wedstrijden, Portland telt 3 zeges en 4 nederlagen. Met dank aan de 30 punten van Desmond Bane. Bij Portland was Jerami Grant de beste met 27 punten.