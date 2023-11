NK tegenwindfietsen wordt afgeblazen door ... te hevige wind

Hoewel in Zeeland code oranje van kracht was door het stormweer, lieten ze zich aanvankelijk in Nederland niet afschrikken.

"Het heet niet voor niets het NK tegenwindfietsen", vertelde organisator Robrecht Stoekenbroek vanochtend nog bij Omroep Zeeland.

Maar ook aan de Oosterscheldekering gaat de wind stevig tekeer. Er was aanvankelijk sprake van uitstel, maar intussen is het NK afgelast.

"We hebben alles voorbereid, alles staat in de startblokken. Het weer is waanzinnig, maar te heftig. De pieksnelheden zijn te heftig", moest de organisatie dan toch het hoofd buigen.

"Het NK tegenwindfietsen is gecanceld door de harde wind: het lijkt een slechte grap", lachte een deelnemer toch wat groen.