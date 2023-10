Zwitserse Lara Gut-Behrami wint traditionele ski-opener in Sölden

De reuzenslalom in Sölden is traditioneel de opener van het nieuwe wereldbekerseizoen. Brignone stoof als snelste naar beneden in de eerste run, waarin Gut-Behrami vierde werd.



In de tweede manche in Rettenbach maakte Gut-Behrami haar achterstand van 73 honderdsten goed met de toptijd van run 2. Haar 2'18"94 was een fractie sneller dan Brignone. De Slovaakse Petra Vlhova was derde op 14 honderdsten.



De Zweedse olympische kampioene Sara Hector eindigde als vierde (op 1"10). De Amerikaanse superster Mikaela Shiffrin, wereldkampioene reuzenslalom en vijfvoudig winnares van de algemene wereldbeker, moest tevreden zijn met plaats zes (op 1"40). Haar tweede run (25e tijd) ging de mist in.



Voor de 32-jarige Gut-Behrami is het de 38e wereldbekerzege uit haar carrière. In Sölden won ze eerder in 2013 en 2016.



De Zwitserse is op de reuzenslalom een voormalige wereldkampioene (2021) en winnares van brons op de Winterspelen van Peking (2022). Daar pakte ze ook goud op de Super-G.



Over twee weken gaat de wereldbeker verder. Dan staan in Levi, Finland, twee slalomwedstrijden op het programma. Morgen/zondag beginnen ook de mannen aan hun wereldbeker met een reuzenslalom in Sölden.