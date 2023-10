Nog geen stormloop op Toumani Camara-shirts in België: "Maar er is wel al wat vraag geweest"

In het verleden zou het überhaupt bijna onmogelijk geweest zijn om een shirt van Camara te kopen in een Belgische winkel. "Dat was vroeger exclusief voorbehouden voor de NBA Store", legt Bijnens uit.

Jonge basketballers dragen graag het truitje van hun helden. Shirts van LeBron James, Stephen Curry of LaMelo Ball gaan als zoete broodjes over de toonbank. Dat de jeugd met Toumani Camara nu ook een Belgische NBA-held heeft, zorgt voorlopig nog niet voor een stormloop in de winkels.

Liggen er binnenkort dan Camara-truitjes onder de Belgische kerstbomen? "Het zou fijn zijn als het zo snel kan, al kan ik dat niet beloven", glimlacht Bijnens. "Maar het is zeker de bedoeling om zo snel mogelijk zijn shirt in onze winkels te kunnen verkopen."

"Maar sinds kort laat de NBA toch toe om die jersey's te laten drukken zo lang de blanco's voorradig zijn. Dat komt omdat er meer en meer Europeanen in de NBA spelen die lokaal wél relevant zijn, zoals Camara in België."

"Wij konden wel aangeven welke shirts we wilden verkopen, maar als het aantal bestellingen voor een bepaalde regio niet gehaald werd, dan werden ze gewoon niet geproduceerd. Dat zou bij Camara zeker het geval geweest zijn, omdat er alleen in België interesse is voor zijn shirt."

In landen als Frankrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk is de markt veel groter dan in België.

Op een Toumani Camara-effect bij de truitjesverkoop is het dus nog even wachten. "Het is goed dat er een Belg is in de NBA naar wie de jeugd kan opkijken. We zijn allemaal basketbalfans, dus ongeacht onze business zijn we daar heel blij mee", zegt Bijnens.

"We zijn ook heel tevreden dat we nu de optie zullen hebben om zijn shirt te verkopen. Met truitjes van een speler uit eigen land kun je nog het verschil maken."

Maar Camara-effect of niet: België blijft voor een basketbalspeciaalzaak een kleine afzetmarkt. "In landen als Frankrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk wordt de NBA veel harder gevolgd. Zij hebben ook meer NBA-spelers. In zulke landen is de markt voor ons veel groter."



"Als er toch een Camara-effect komt, zal België kunnen groeien als basketballand. Daar kunnen wij als basketbalfans dan alleen maar blij mee zijn."