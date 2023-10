Olympic Charleroi verliest thuisvoordeel in beker aan RWDM door verbod burgemeester

De wedstrijd tussen Olympic Charleroi en RWDM kan volgens de stad Charleroi niet in veilige omstandigheden georganiseerd worden in het Stade de la Neuville. Een verbod van burgemeester Paul Magnette is het gevolg.



Beide ploegen wijken uit naar het stadion van RWDM. De datum en het aftrapuur wijzigen niet.



Olympic Charleroi is na 9 speeldagen 16e in Eerste Nationale, de eerste amateurdivisie. RWDM staat 11e in de Jupiler Pro League.