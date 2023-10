All Blacks of Springboks: wie wint vanavond voor de 4e keer het WK rugby?

Na zeven weken krijgen we het antwoord op de vraag wie zich voor de komende vier jaar wereldkampioen rugby mag noemen. In Parijs neemt om 21 uur uittredend wereldkampioen Zuid-Afrika het op tegen Nieuw-Zeeland in een clash tussen de twee grootste rugbynaties van de afgelopen 20 jaar.

Droomfinale tussen 2 drievoudige wereldkampioenen

Het Stade de France krijgt misschien niet de droomfinale waar alle thuissupporters op gehoopt hadden, na de uitschakeling van Le XV de France in de kwartfinales, maar met de All Blacks en de Springboks staan wel twee drievoudige wereldkampioenen en aartsrivalen tegenover elkaar. Beide ploegen verloren al elk een keer tijdens dit WK in de groepsfase. Een enthousiast Frankrijk klopte Nieuw-Zeeland in de openingsmatch en Zuid-Afrika beet zijn tanden stuk op de nummer 1 van de wereld, Ierland. Maar zowel de All Blacks als de Springboks hebben blijkbaar hun toernooi perfect ingedeeld en groeiden naar hun beste vorm na de poulefase.

Als het op onderlinge duels aankomt, geven beide teams elkaar alvast geen duimbreed toe. In de laatste 5 jaar speelden ze 10 keer tegen elkaar. 5 keer won Nieuw-Zeeland en 1 keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Wel opvallend: 2 weken voor het WK overklaste Zuid-Afrika in Londen de All Blacks in een oefenwedstrijd. Of dit een voorbode voor de finale is, zal vanavond moeten blijken.

"De clash tussen twee stijlen"

Alle rugbypundits zijn het over één ding zo goed als allemaal eens: "De ploeg die haar gameplan het best kan uitvoeren, zal deze finale winnen." "Alles hangt ervan af of de wedstrijd gespeeld wordt tussen de 15-meterlijnen of echt op de flanken", aldus de Engelse ex-rugbyinternational Danny Cipriani. "Nieuw-Zeeland wint als ze de buitenkanten van het veld optimaal kunnen benutten." De All Blacks scoren op dit WK procentueel het meest langs de buitenkanten van het veld met Fainga'anuku, Telea en topschutter Will Jordan. Daartegenover staat een Zuid-Afrikaanse ploeg die de op 1 na slechtste verdediging heeft op die positie, dus dat wordt een cruciaal punt. "Als Zuid-Afrika de wing van Nieuw-Zeeland kan stoppen en hen naar binnen kan drijven, dan hebben ze met onder anderen Eben Etzebeth, Kwagga Smith en Jesse Kriel mannen die in de centrale positie met power de bal kunnen heroveren."

Als je de All Blacks te veel ruimte geeft, maken ze gehakt van je Keith Wood, Ierse rugbylegende

Nieuw-Zeeland speelt ook altijd aanvallend en heeft graag balbezit. Alle spelers zijn balgoochelaars en het team is meesterlijk in het spotten van de open ruimte op het veld, om daarin te duiken.



"Als je ze te veel ruimte geeft, maken ze gehakt van je", aldus de Ierse rugbylegende Keith Wood. "Dat was duidelijk in de halve finale tegen die arme Argentijnen." 6-44 werd het. Maar Zuid-Afrika is als een spin dat een web weeft. Ze houden van het potige spel in het midden en hoeven niet per se de bal te hebben. "Met veel druk en fysiek spel moeten ze de line van de All Blacks zo snel mogelijk breken, fouten forceren en het spel vertragen', vult Cipriani aan.

Met veel druk en fysiek spel moet Zuid-Afrika de line zo snel mogelijk breken, fouten forceren en het spel vertragen Danny Ciprinani, ex-rugbyinternational Engeland

De Springboks wachten geduldig hun kans af en proberen toe te slaan op cruciale momenten. Dat bleek zowel in de kwart- als in de halve finale waarin ze het minste balbezit hadden, maar wel wonnen.



Keith Wood formuleert het als volgt: "De Boks zullen proberen de ruimte te beperken, foutjes af te straffen en goed te kijken welke ruck ze kunnen aanvallen om zo de turnover te forceren."



"Dat is hun sterkte. Onverzettelijke, constante druk. Snel punten scoren van op de grond en dan battelen..., grinden."

Wie forceert het meeste turnovers?

Wanneer de strijd dan toch zou gestreden worden op het middenveld, zal het erop aankomen voor beide teams om zo weinig mogelijk turnovers (de bal die naar de tegenstander gaat) tegen te krijgen. Doorheen het toernooi zijn de All Blacks meesters gebleken in het vermijden van deze turnovers en dat is juist waar Zuid-Afrika zal proberen op te werken. "De Springboks beheersen als de besten de kick and run pass en hebben met Kurt-Lee Arendse en vooral Cheslin Kolbe twee raketten in hun team voor de snelle tegenaanval." Maar ook bij Nieuw-Zeeland heb je cracks in het heroveren van de bal. Sam Cane als tackeler en Ardie Savea, die met arendsogen uit alle hoeken ziet wanneer de bal gelost wordt om er zo als een kat op te duiken.

Regen of droog?