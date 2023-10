CrossCup relays: RocknRun volgt zichzelf op, ondanks forfait van sterkhouder Querinjean

"Voor mezelf is het wel iets waar ik belang aan hecht om hier al voor het tweede jaar op rij te kunnen winnen. Ik kon met een mooie voorsprong starten en zo waren onze kansen al groter, maar anderzijds wist ik ook wel dat Grimard nog zou naderen. Gelukkig had ik op het einde nog een spurtje zitten."

Senard zag Guillaume Grimard van Daring Club Leuven terugkeren, die als derde het stokje kreeg van ploegmaats Pieter Sisk en Dries Basemans. Senard en Grimard vochten het uit in de eindsprint en daarin won de slotloper van RocknRun. "We liepen voor Ruben", zei Senard na afloop. "Hij had ons expliciet gevraagd om ook zonder hem te winnen."

Uitslag mannen

Ploeg rond Marie Bilo wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning ook naar een cluboverschrijdend team, met Marie Bilo als speerpunt.



De winnares van het BK korte cross werd bijgestaan door Charlotte van Laethem en Annelies Nijssen. Aan de finish hadden ze 3 seconden voorsprong op AC Waasland (Rossaert, Penneman en Warpy).



Omdat de punten van de cluboverschrijdende teams gehalveerd worden, gaat de leiderstrui in de CrossCup naar de vrouwen van AC Waasland.

"Ik wist dat ik een sterke ploeg had, maar niet dat we hier zouden winnen", zei Bilo na afloop.

"Toen ik het stokje kreeg met ongeveer 40 meter voorsprong dacht ik wel dat het nog spannend ging worden, want op drie kilometer kan er veel gebeuren. Mijn plan was om mijn eigen tempo te lopen, en toen ik bijgehaald werd was er absoluut geen paniek. Ik wist dat ik nog iets over had voor een eindschot."