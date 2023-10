MLS maakt officiële recordloon van Lionel Messi bekend, ook Christian Benteke prijkt in top 10

Zo raakte bekend dat de wereldkampioen een deel van de abonnementsgelden van rechtenhouder Apple doorgestort krijgt. Tot slot weten insiders dat Messi ook een stevig percentage van Miami – of een toekomstige club – in handen kreeg. Een aandeel dat potentieel honderden miljoenen euro waard is.

Belangrijk om aan te stippen: deals met externe partners zijn niet meegerekend. In de praktijk zal Messi nog een stuk meer verdienen aan zijn Amerikaanse avontuur.

Dat is toch significant meer dan nummer twee Lorenzo Insigne, die jaarlijks 14,6 miljoen euro ontvangt.

Wat hij daarvoor in de plaats krijgt? Door een update van de loonlijst, woensdag gelost door de Amerikaanse competitie, is het voor het eerst officieel. Messi ontvangt jaarlijks een basissalaris van 11,4 miljoen euro van zijn club Inter Miami. Inclusief bonussen en makelaarsvergoedingen bedraagt de som zelfs net geen 20 miljoen euro.

Lionel Messi kwam als een pletwals de MLS binnen met 11 goals en 5 assists in 13 wedstrijden, inclusief een eindzege in de Leagues Cup.

Zien we, net als de vorige keer, ook in de top 10: Christian Benteke. De Rode Duivel casht jaarlijks 4,2 miljoen euro. Dante Vanzeir ontvangt 1,38 miljoen euro per jaar van New York RB.

Transparantie en fair play boven alles

Waar in het Europese voetbal alle ploegen als de dood zijn om salarissen van spelers openbaar te maken, is dat in de Verenigde Staten al lang geen issue meer.

Het idee erachter is dat er, dankzij deze transparantie, meer financial fair play gegenereerd wordt. Iets waar in Europa ook al lang naar geijverd wordt.

Net zoals in de grote Amerikaanse sporten zoals NBA, NFL en NHL heeft ook de MLS sinds 2021 de salary cap, het salarisplafond, ingevoerd.

Een speler in de MLS mag nog maximaal 600.000 euro per jaar verdienen zonder bonussen zoals tekengeld of makelaarsloon. Uitzondering op die regel zijn de designated players. Elke club mag 3 spelers op de loonlijst hebben die niet onderhevig zijn aan die salary cap.

Die uitzondering werd in het leven geroepen om toch nog sterspelers, vooral uit Europa, naar de Amerikaanse competitie te kunnen lokken en zo de eigen competitie beter te maken.