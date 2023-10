Een duik in de catacomben van België - Zweden, met een jinxende bewaker en het bericht dat alles veranderde

Beluister de aflevering van Sporza Daily:

"Of ik hier ben om te supporteren of te werken? Dat laatste. Al is dat bij de Rode Duivels vaak relatief - hier gebeurt weinig en meestal kunnen we ruim op tijd weer naar huis."

Aan het woord was een werknemer van een beveiligingsfirma tegenover een Sporza-journalist, enkele uren voor de aftrap van België - Zweden. De brave man wist dan nog niet dat hij de rest van de avond gejinxt had.

In Sporza Daily doen enkele ooggetuigen het relaas van een bevreemde avond voetbal in het Koning Boudewijnstadion.

Toen Stefaan Van Loock, woordvoerder van de Belgische voetbalbond, het bericht kreeg van de aanslag op de Zweedse fans wist hij onmiddellijk dat alles zou veranderen.

"De spelers waren op dat moment nog niet aangekomen", vertelt hij een dag later.

"Maar ik dacht meteen: oei, dit gaat een impact hebben op de avond. Omdat we dan nog niet voldoende gegevens hadden, beslisten we evenwel om de wedstrijd gewoon te laten doorgaan. Anders dreigde misschien een paniekreactie."