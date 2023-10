Francesco Bagnaia haalt Jan en alleman in in MotoGP van Indonesië en is weer WK-leider

Bagnaia legde een heuse inhaalrace af op het Mandalika International Circuit. Pas als 13e gestart finishte hij helemaal vooraan voor de Spanjaard Maverick Vinales (Aprilia) en de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha).



Martin, vertrokken vanaf plaats 6, kwam met zijn Ducati in de 14e ronde ten val, toen hij op kop lag en de weg naar de zege open leek. De Spanjaard volgt nu op 18 punten van Bagnaia. Op de derde plaats vinden we de Italiaan Marco Bezzecchi op 63 punten van zijn landgenoot.



Voor Bagnaia was het zijn 6e zege van het seizoen, zijn 1e zege sinds 20 augustus in Oostenrijk.



Slechts 14 rijders (op 21) finishten. Er waren verschillende valpartijen, onder meer van 6-voudig wereldkampioen Marc Marquez (Honda).



De volgende afspraak is volgende week in Australië met de sprintrace (21 oktober) en de GP (22 oktober).