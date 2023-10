Red Dragons verslaan ook Canada en komen zo op 1 zege van historische kwalificatie voor de Spelen

De Red Dragons wisten na hun nipte nederlaag dat ze al hun resterende matchen moesten winnen met 3-0 of 3-1 om Parijs te kunnen halen.



Geen evidentie, want Canada bereikte op de voorbije twee Olympische Spelen telkens de kwartfinales.



Maar de Belgen spelen op topniveau in China. In de eerste statement onderstreepten ze dat nog eens met een klets om de Canadese oren: 25-14.



Dat viel niet in goeie aarde bij de Canadezen, die vooral onder impuls van topspeler Stephen Maar het heft overnamen: 25-22.



Het leek een korte opflakkering, maar in de 3e set gaven de Belgen in de slotfase een comfortabele voorsprong toch nog weg. De Canadezen kregen zelfs 3 setpunten, die - indien omgezet - de olympische droom van de Dragons zou doen uiteenspatten.



Maar Sam Deroo, Ferre Reggers en Pieter Coolman werkten de setpunten weg en dankzij een winnende serve van Deroo kantelde het opnieuw. Een block van Wout D'heer gaf België alsnog een 2-1-voorsprong.



Het vervolg was een koud kunstje. De Canadezen drongen amper nog aan in de 4e set: 25-16. Reggers had de eer om het met zijn 18e punt van de match af te maken, al werd Deroo wel topschutter met 20 punten.