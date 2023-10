Rijzende ster Bellingham blijft bescheiden: "Goals van Maradona die ik zag op YouTube waren nog straffer"

Want, ach ... Hoe kan het ook anders? Met een nieuwe goal en assist zit de 20-jarige middenvelder al aan 8 goals en 3 assists in 9 wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever.

Maradoniaans of nog net niet?

"Het zou wel een van mijn beste doelpunten kunnen zijn, ja", gniffelt hij. "Maar kijk: we speelden als team geweldig. Dat gaf me de mogelijkheid om te doen wat ik deed. Het is leuk dat Real op dit elan kan blijven voortgaan."

Mijn goal Maradoniaans? Dat is er wat over, he.

Ook van een Maradoniaans doelpunt wil Bellingham niet weten.

"Dat is er wat over, he", reageert hij met een knipoog. "Wat ik van hem zag in documentaires en op YouTube was nog een pak straffer."

"Ik probeerde gewoon zo goed mogelijk mijn bijdrage te leveren voor het team. In een kolkend stadion als dat van Napoli is het belangrijk om iets extra's te doen."

Al zal het niet voor het laatst zijn dat Jude Bellingham het verschil maakt op het allergrootste toneel.