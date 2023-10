William Junior Lecerf volgt Alec Segaert op als winnaar van Ronde van Lombardije voor beloften

Op het zware parcours over 170 kilometer rond start- een aankomstplaats Oggiono haalde William Junior Lecerf op zo'n 20 kilometer van de finish de eerder ontsnapte Ier Archie Ryan bij.

In een prangend sprintje toonde onze landgenoot zich uiteindelijk slimmer en sterker dan de Ier van het belofteteam van Jumbo - Visma. Ryan wordt volgend jaar prof bij EF.

Een kleine minuut later sprintte Ramses De Bruyne naar de derde plaats en zo stonden er in Oggiono twee Belgen op het podium. Alex Segaert, de winnaar van vorig jaar, was de derde Belg in de top 10 op de achtste plaats.

Lecerf, een Oost-Vlaams klimtalent, tekende eerder dit jaar een profcontract bij Soudal - Quick Step voor de volgende drie seizoenen. Dit seizoen werd hij onder meer vijfde in de Ronde van de Toekomst en achtste in de Ronde van Italië voor beloften.