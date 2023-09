BEKIJK: Wat kan hij niet? Tadej Pogacar showt zijn kunsten op de eenwieler

Overal waar Tadej Pogacar opduikt, is er leven in de brouwerij. Vaak zorgt de Sloveense speelvogel daar zelf voor.



Pogacar vertoeft momenteel in Italië, waar hij de komende dagen nog de Ronde van Emilië, de Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije rijdt.

"Even opwarmen voor de klim naar San Luca", schrijft Pogacar bij een filmpje op Instagram waarin hij met een eenwieler zijn ploegmaats en echtgenote vermaakt.



Het is niet voor het eerst dat hij op zo'n fietsje zit, want samen met zijn broer peddelde hij in zijn jeugd veelvuldig door het dorp op een eenwieler.

"Het leken wel clowns in een circus", zei zijn moeder hierover. Wat dat betreft is Pogacar alvast nog geen haar veranderd.