Anderlecht geteisterd door blessuregolf, Vertonghen ontsnapt aan drama: "Goden ons niet gunstig gezind"

Dolberg: Verrekking of spierscheur?

Kasper Dolberg scoorde bijna letterlijk op één been.

Net voor zijn belangrijke doelpunt tegen Club Brugge had de Deense spits zich namelijk geblesseerd in een duel met Brandon Mechele. Op wilskracht knokte Dolberg zich toch nog naar de juiste plaats om te scoren, maar doorspelen was onmogelijk.



“Ik denk dat het een spierverrekking is, hopelijk geen scheur”, hoopte trainer Brian Riemer op het meest positieve scenario.

Delaney: Wellicht een armbreuk

Voor Thomas Delaney wordt het verdict wellicht het zwaarste.



De ervaren zomeraanwinst kwam enkele minuten na het uitvallen van landgenoot Dolberg zelf bijzonder slecht neer na een duel. Meteen was duidelijk dat de arm van Delaney niet oké was. "We moeten de schade verder opmeten, maar ik vrees dat hij een breuk heeft opgelopen", aldus Riemer, die de dubbele opdoffer vervloekte. "We verliezen twee internationals, topspelers, maar we moeten ook twee wisselmomenten opgebruiken. Als je zo stevig moet ingrijpen op cruciale posities heeft dat natuurlijk een impact. Het veranderde de dynamiek van de wedstrijd."



Amuzu: Voorspelbare spierblessure

Een uitvaller die Riemer wel had zien komen: Francis Amuzu. De pijlsnelle winger moest een kwartier voor tijd naar de kant na een zoveelste sprint. "We wisten dat Francis wat last had en geen volledige wedstrijd zou kunnen volmaken", vertelde zijn coach.

Hazard, Dolberg en Augustinsson niet 100% fit

Dacht u dat het medisch bulletin van Anderlecht daarmee compleet was? Mis.



Moussa N'Diaye haalde het wedstrijdblad niet door een probleem aan de nek en dus moest zijn concurrent Ludwig Augustinsson plots een volledige wedstrijd opdraven.



"We wilden Ludwig eigenlijk maximum een uur laten spelen”, verklapte Riemer. "Omdat hij terugkwam van een spierblessure. Echt, ik weet zelfs niet hoe Ludwig de 90 minuten heeft volgemaakt." Ook Thorgan Hazard startte met medische zorgen aan de partij. De topaanwinst speelde met een inspuiting voor een blessure aan de grote teen. En in de tweede helft gingen de alarmbellen weer af toen ook doelman Kasper Schmeichel - fit na een letsel aan de rib - de dokters bij zich riep met een pijnlijke grimas. "Dat zou het helemaal afgemaakt hebben", lachte Riemer groen. "De voetbalgoden zijn mij op dit moment niet gunstig gezind, denk ik."

Vertonghen: Ontsnapte aan erger