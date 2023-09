Franky Van der Elst en Gert Verheyen na "mokerslag" voor Club Brugge: "Weinig excuses voor gemiste kansen"

“Dit zal heel veel pijn doen bij Club Brugge”, trapte analist Franky Van der Elst een open deur in na de enerverende ontknoping tegen Besiktas. “Het is een mokerslag, een anticlimax. Je kan niet in woorden uitdrukken hoe zwaar dit aankomt.”

Van der Elst bewierookte hoe Besiktas de 1-1 keurig afmaakte met enkele snelle tikken, maar kaartte ook de ongelukkige rol van Casper Nielsen in de fase aan. “Hij zag vooruit geen optie en speelt dan achteruit, maar dat had hij nooit mogen doen.”

Gert Verheyen knikte: "Het probleem was dat hij bleef staan waar hij de bal had gerecupereerd. Je moet beginnen te lopen en dan komt er wel iets."



"En Nielsen heeft het moeilijk. Dit tekent zijn invalbeurt. Het is pijnlijk dat je daardoor gelijkspeelt in een match die je altijd moet winnen.”

Kansen had Club inderdaad bij de vleet. “Er zitten kansen bij die binnen móéten, waar je weinig excuses voor hebt.”

Het duo stond ook nog stil bij de matige match van spits Thiago. “Ik vond hem een ontgoocheling”, was Verheyen scherp. “Als je nu een spits moet kiezen tegen Anderlecht, dan zet ik Jutgla.”

Zondag wacht inderdaad al RSCA. “In principe reis je af met een ruime Europese zege en trek je met een ander gevoel naar Anderlecht”, aldus Van der Elst, die de mindere match van Thiago bevestigde. “Hij was ondermaats. Het was te weinig.”