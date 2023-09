Fiji stunt op WK rugby en klopt dubbele wereldkampioen Australië voor het eerst in 69 jaar

De emoties laaiden hoog op in Saint-Etienne: voor het eerst in 69 jaar kon het kleine Fiji het grote Australië, al 2 keer 's werelds beste, verslaan. Supporters en spelers wisten met hun vreugde (en tranen) geen blijf.



Fiji had in zijn openingsmatch maar net naast de zege gegrepen tegen Wales (32-26) door een verloren bal. Tegen Australië lukte het wel: het overpowerde zijn opponent met directe loopacties, stevige tackles en 11 turnovers.



Een try van center Josua Tuisova (5 ptn), een conversie (2 ptn) en 5 penalties (15 ptn) maakten het verschil. Fiji liep 8-22 uit. Een stevige defensie hield in de dramatische laatste 10 minuten de wanhopige Aussies af.



Tuisova was man van de match: "We schrijven geschiedenis, ik wil gewoon de jongens hiervoor bedanken. We beschouwden deze wedstrijd als een finale, het is ongelooflijk dat we winnen."



Wales, dat Portugal klopte met 28-8, staat op kop in de groep met 10 punten, Fiji is tweede met 6 punten, gevolgd door Australië, dat ook 6 punten telt. Australië klopte Georgië met 35-15 in zijn openingsmatch.



De top 2 stoot door naar kwartfinales. Australië moet nu volgende week de Europese topper Wales kloppen om een exit in de groepsfase te vermijden.