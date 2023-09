Lance Stroll laat GP van Singapore schieten na zware crash tijdens de kwalificaties

In de slotfase van Q1 probeerde Lance Stroll nog een snelle tijd op de tabellen te rijden, maar daarbij ging hij even over de limiet. Hij verloor in de laatste bocht van het circuit de controle over zijn Aston Martin en belandde hard in het decor.

"Ik ben in orde", zo stelde Stroll het personeel in de garage en de pit gerust.

Na een bezoek aan de medische dienst leek het erop dat de Canadees vandaag zou kunnen starten in de Grand Prix, maar dat is toch niet het geval. "Lance voelt nog altijd de impact van zijn zware crash", zegt Mike Krack van Aston Martin.

"Het is nu onze prioriteit dat Lance snel en volledig kan herstellen. Daarom hebben we samen beslist dat Lance niet zal rijden in de GP. Zijn focus ligt nu volledig op zijn terugkeer in de cockpit voor de GP van Japan volgende week."

Stoffel Vandoorne was de reserverijder voor Aston Martin in Singapore, maar onze landgenoot heeft deze ochtend in Singapore het vliegtuig terug naar Europa genomen voor testen met Peugeot voor de endurance.