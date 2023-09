Klassieker! Oostenrijkse kampioene denkt te winnen in Romandië, maar wordt geklopt op de streep

Vluchter Schrampf ging solo de slotkilometer in van de openingsetappe in Romandië. De Oostenrijkse kampioene leek ook stand te houden in de laatste decameters, maar ze stak een fractie te vroeg haar handen de lucht in. De aanstormende Bertizzolo kon haar zo nog remonteren op de streep.



De Nederlandse Misch Bredewold (SD Worx). De Italiaanse Soraya Paladin (Canyon/SRAM Racing) en de Nederlandse Fem Van Empel (Jumbo-Visma) maakten de top 5 compleet.

Bertizzolo is uiteraard ook de eerste leidster in Romandië. Zaterdag volgt de koninginnenrit van Romont naar Torgon over 110,8 kilometer met twee bergpassen van de 1e categorie.

De Ronde van Romandië voor vrouwen, die vorig jaar voor het eerst werd gewonnen door de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, finisht zondag in Nyon.