Cynthia Bolingo mist seizoensfinale Diamond League door geweigerd visum: "Ben er het hart van in"

Aan de finale mogen alleen de beste atleten uit de verschillende disciplines deelnemen. Bolingo kwalificeerde zich eerder onverwacht na haar zege op de Memorial Van Damme vorige week.



Daarop diende ze in allerijl een visumaanvraag in om naar de VS te kunnen afreizen, maar de atlete ving bot.



"Eerlijk gezegd ben ik er het hart van in", schrijft Bolingo, de 5e van het WK. "Ik kan moeilijk uitleggen wat ik nu voel, maar ik moet in mijn eigen proces blijven geloven. Zoals ik steeds al heb gezegd, gebeurt alles om een reden (maar dit is een harde noot om te kraken)", klinkt het.



Bolingo noemt het "erg frustrerend", want "over deze situatie heb ik helemaal geen controle".



Polsstokspringer Ben Broeders en hoogspringer Thomas Carmoy zijn de twee andere Belgische gekwalificeerden voor Eugene.