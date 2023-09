No Nafi, no party op de Memorial Van Damme? Integendeel: de zevenkampster zag hoe haar maatje Cynthia Bolingo op de 400 meter voor het Belgische hoogtepunt van de avond zorgde én was de eerste die haar ging feliciteren. Meer nog: als een ware superfan knuffelde en fotografeerde ze Bolingo. Ook voormalige atleten Élodie Ouédraogo en Kim Gevaert deelden in de vreugde. Bekijk de beelden hieronder.