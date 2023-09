Steff Cras ziet nog progressiemarge: "Maar weet niet of andere ploegen geïnteresseerd zijn"

"Ik ben een beetje verbaasd dat ik ook in de 3e week nog redelijk goed ben", vertelt de nummer 11 in het klassement.

Valpartijen, corona, ziekte en nog meer ellende: Steff Cras en Dame Fortuna lijken niet echt goed bevriend. Cras viel uit in de Tour en trok in zeven haasten nog naar de Vuelta.

Cras reed in zijn eerste profjaren bij Katjoesja en Lotto-Soudal in de WorldTour. Hij ligt nog tot en met volgend jaar onder contract bij Team Total Direct Energie, het Franse ProTteam.

Misschien kan het carrièrepad van Christophe Laporte als voorbeeld dienen. De Fransman zette een gigantische stap na zijn overstap van Cofidis naar Jumbo-Visma.

Cras over zijn eigen progressiemarge: "Bij een grote ploeg zou het wel een paar procentjes schelen, ja. Hoeveel? 5 à 10. Ik denk er soms aan, maar ik weet niet of andere ploegen geïnteresseerd zijn in mij. Het werkt langs 2 kanten."

"Ja, ik doe veel op eigen houtje in deze ploeg. Dat zorgt voor een achterstand van een paar procentjes en zeker in een grote ronde is dat een groot verschil."

"Wat volgend jaar dan kan? Ik moet eerst wat tot rust komen na een lang seizoen. In 2024 hangt ook veel af van welke koersen we zullen rijden. We hebben daar nog geen zekerheid over."

Als ProTeam heeft TotalEnergies geen garantie op startrecht in de allergrootste koersen.