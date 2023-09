Thiam gebruikte WK niet als olympisch spiekbriefje: "Ik heb zelfs niet naar zevenkamp gekeken"

Normaal is ze elk jaar het grote uithangbord van de Van Damme-Memorial, maar nu komt Nafi Thiam niet in actie in Brussel. De blessure die haar vorige maand weghield van het WK in Boedapest, houdt de olympische kampioene ook voor de Memorial aan de zijlijn.

Toch trad Thiam vandaag nog eens uit de schaduw, om een levenslang partnership aan te kondigen met AXA. Met de bezielende slogan "Know you can!" wil Thiam samen met de verzekeraar "de positieve impact van zelfvertrouwen onderstrepen".

"Know You Can! is een slogan en spirit waar ik volledig achter sta", zegt Thiam. "Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat AXA in mij heeft en dat leidt tot een levenslange samenwerking. Ik wil de Know You Can!-filosofie doorgeven aan zoveel mogelijk mensen."

Jammer genoeg kan dat vanavond dus niet op de Van Damme-Memorial. "Er zullen nog Memorials komen. Mijn carrière is nog niet voorbij", lacht Thiam.

"Er komen nog kansen om in actie te komen voor het Belgische publiek. Het was de beste keuze om zorg te dragen voor mijn lichaam, zodat ik volgend jaar in vorm ben."

Meteen ook de reden waarom de tweevoudige olympische kampioene ook het WK aan zich liet voorbijgaan.

"Dat was niet zo'n moeilijke beslissing. Mijn doelen zijn om mijn persoonlijke record en het Europese record te verbeteren en mijn beste niveau te halen in Parijs."

"Het WK was geen doel, het was gewoon een mooie etappe op weg naar de Spelen. Maar mijn focus lag er niet op."