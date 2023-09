Fredberg blaast uit na drukke paars-witte mercato: "Transfer van Verbruggen heeft veel veranderd"

Over Thorgan (en Eden) Hazard: "Na voorbije seizoen is het moeilijker om spelers te overtuigen"

"We zijn heel blij met Thorgan. Hem wilden we hebben. Eden is een vrije speler. Hij heeft een ontzettend mooie carrière, maar er moet ook een klik zijn. Er is geen contact geweest. Wij denken momenteel niet aan hem. Ik heb hem niet gebeld en hij ons ook niet."

Is er ooit over broer Eden Hazard gesproken? "Dit is geen supermarkt. Het is geen 1+1 actie."

Dus het was niet moeilijk om hem te overtuigen? "Na ons voorbije seizoen is het wel moeilijker om spelers te overtuigen. Maar Thorgan zag ook wat er nu aan het gebeuren is. Hij wist ook dat Schmeichel kwam, en Delaney bijvoorbeeld. Die kent hij nog van bij Dortmund. Dat maakt het dan wat makkelijker."

Wat wordt zijn positie? "In onze 4-3-3 kan hij op beide flanken spelen, of in het midden. We zien hem als een aanvallende speler. Daar zal hij ons het meeste bijbrengen."

"Hij is een agressieve en offensieve speler. Hij werkt hard. We denken dat hij de ploeg iets kan bijbrengen, niet alleen op korte termijn, maar ook in de komende seizoenen. Hij zal ook een goed rolmodel zijn voor jongere spelers."

Dé transfer van de zomer was toch die van Thorgan Hazard naar Anderlecht op deadline day. "We waren al lang in gesprek met hem", geeft Fredberg toe. "Hij is een Rode Duivel, een grote naam, iemand met een mooie carrière tot nu toe. En hij past bij onze speelstijl."

"We zijn heel tevreden over Dupé, maar plots was er een opportuniteit. En Kasper was zelf ook heel gemotiveerd om te komen."

De andere nieuwe grote naam is Kasper Schmeichel. Waarom had Anderlecht nog een doelman nodig? Ze hadden Maxime Dupé al gehaald deze zomer. "Schmeichel is een speler met veel ervaring en karakter. Hij is de Deense nummer 1, hij heeft al titels gewonnen, ..;"

Waar komt geld vandaan? "Na verkoop Verbruggen konden we schakelen"

22 miljoen euro. Zoveel heeft Anderlecht uitgegeven aan al die nieuwe spelers volgens transfermarkt. "Dat zal er niet al te ver naast zitten", lacht Fredberg.

Is dat niet heel veel geld voor Anderlecht? De voorbije jaren had paars-wit het niet breed. "De transfer van Bart Verbruggen heeft veel veranderd. Dat geld hebben we nu - bijna één-op-één - geïnvesteerd in nieuwe transfers. Dat was zo belangrijk voor ons."

"We hebben Verbruggen bewust in januari tussen de palen gezet. Hij had die plaats natuurlijk ook sportief afgedwongen want hij is een heel groot talent. Maar doordat hij kon spelen, konden we hem ook met veel winst verkopen."

"Ook onze salarismassa is gedaald. We hebben spelers kunnen verkopen die veel verdienden. Financieel was het eigenlijk een goede mercato."

Maar ook het bestuur deed - letterlijk - een duit in het zakje. "Zij hebben ons ook mogelijkheden gegeven. Ze hebben ons de ruimte gegeven om ons plan uit te werken."