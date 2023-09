Goud en brons voor België op het EK G-dressuur in Duitsland

Michèle George trad in de categorie Grade V aan met 'Best of 8'. Met een score van 76,308 procent haalde ze het nipt van de Nederlander Frank Hosmar (76 procent).

"Ik ben enorm tevreden met deze score", aldus George. "Het seizoen begon moeilijk met een val van mijn paard en enkele weken inactiviteit in april. Dit is pas mijn tweede wedstrijd van het jaar, maar desondanks waren we op de afspraak!"



In dezelfde categorie haalde Kevin Van Ham met 'Eros Van Ons Heem' een achtste plaats, met 71,231 procent.



In de Grade III moest Barbara Minneci met 'Stuart' dinsdag vrede nemen met een zesde plaats, nadat ze lange tijd brons in het vizier hadden.



In de Grade IV opende Manon Claeys woensdag met 'Katharina Sollenburg' met 73,44 procent op de derde plaats. "Niet alleen ik, maar de hele ploeg verrichtte fantastisch werk", bekende Claeys na afloop.



"Mijn voorbereiding was allesbehalve ideaal, maar ik werd door heel wat personen rondom mij goed omkaderd. Deze medaille is dus niet enkel die van mij, maar ook van hen. Dit belooft voor Parijs 2024."