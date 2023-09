Carrasco praat nog niet over transfer naar Saudi-Arabië: "Iedereen is nieuwsgierig, mijn uitleg komt later"

Yannick Carrasco sprak nog niet met de pers na zijn transfer naar Al-Shabab, maar op de opening van een Red Court in zijn thuisstad Vilvoorde kreeg hij er uiteraard wel vragen over.

"Het moment gaat nog wel komen om over Saudi-Arabië te spreken", wimpelde Carrasco de vragen af. "We zijn vandaag hier om over het Red Court te praten. Iedereen is nieuwsgierig, maar een uitleg zal later komen."

Of Carrasco later nog terugkomt naar Europa, of België, kon hij niet zeggen. "Ik heb geen kristallen bol. Ik sta open voor elk avontuur, we zullen zien waar mijn toekomst ligt."

De Rode Duivel, die pas 30 jaar werd, zal na de interlandbreak dus in Saudi-Arabië gaan voetballen.

Over het pleintje zelf mocht iedereen hem wel vragen stellen. Als Vilvoordenaar is hij ook ambassadeur van het pleintje. "Het is op dit soort pleintjes dat ik heb leren voetballen. Je leert er veel techniek, je leert samenwerken met je teamgenoten. Ik heb het geluk gehad dat ik profvoetballer ben geworden. Ik hoop dat Vilvoorde een tweede of derde profvoetballer kan creëren via pleintjes als deze."