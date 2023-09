Ploegleider Maxime Monfort ruilt Lotto-Dstny na 10 jaar voor Lidl-Trek

Lidl - Trek, de WorldTour-ploeg met de Belgen Jasper Stuyven, Edward Theuns, Otto Vergaerde en Thibau Nys, maakte de komst van Maxime Monfort bekend.



Voor zijn periode bij Lotto reed die 3 jaar voor de voorgangers van Trek, Leopard (2011) en RadioShack (2012-2013).



"Ik heb altijd contact gehouden met de Trek-familie sinds ik het team 10 jaar geleden verliet", zei Monfort in een persbericht van Lidl-Trek.



"De laatste weken werden de contacten meer "professioneel" en spraken we over een mogelijke samenwerking. Ik voelde me aangetrokken tot het project met hoge ambities."



"Er lopen nog veel mensen rond met wie ik 10 jaar geleden nauwe banden onderhield. Het zijn er te veel om op te noemen. Ik ben er zeker van dat ik dezelfde sfeer als destijds zal terugvinden, die van een familie."



"Een geweldige werkomgeving is voor mij de sleutel tot succes. Ik hoop het team de ervaring bij te brengen die ik de voorbije 4 jaar opdeed als sportdirecteur. Elk team werkt op een andere manier. Voor mij is de communicatie tussen de renners en staf belangrijk."



In het communiqué dat Lotto - Dstny naar buiten bracht noemde Monfort het "de moeilijkste beslissing van mijn carrière": "Ik wikte de voor- en nadelen en sprak met heel veel mensen."



"Ik laat een gezond team achter met een prachtige toekomst en een heel competente manager (Stéphane Heulot, red). Ik wil Lotto van harte bedanken voor de voorbije 10 jaar."