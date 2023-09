Noor Vidts vertelt over haar All Time Legend: "Er hing artikel van Kim Gevaert boven mijn bed"

Op vrijdag komt het kruim van de atletiek opnieuw naar Brussel voor de Memorial Van Damme. Elke dag blikken we met een Belgische topper vooruit naar deze topmeeting. Meerkampster Noor Vidts, 4e op de Spelen en op het EK en wereldkampioene indoor, stelt haar All Time Legend voor: meetingdirecteur en boegbeeld van de Belgische sprint, Kim Gevaert. "Omdat Kim bij mij in de club zat, was dat nog specialer."